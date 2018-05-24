Ana Mato, la ministra que amenazó con ilegalizar FACUA, condenada en el juicio central del 'caso Gürtel'
La amenaza de ilegalización de la asociación por criticar los recortes y las subvenciones a Ausbanc fueron los principales hitos de las 'políticas de consumo' de la ministra cuando estuvo al frente de Sanidad.
FACUA.org
España-24/05/2018
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La exministra Ana Mato ha sido condenada junto al Partido Popular como «partícipe a título lucrativo» en el juicio central del caso Gürtel. La sentencia, por dos votos contra uno, considera probado que el PP como persona jurídica y