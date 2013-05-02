Andalucía anuncia multas por importe de 920.000 euros a Movistar por tres infracciones muy graves
Son las sanciones más elevadas en los últimos años por vulneración de la normativa de consumo tras una multa de 440.000 euros impuesta en 2011 a la misma compañía a raíz de una denuncia de FACUA Andalucía.
FACUA.org
Andalucía-02/05/2013
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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía impondrá tres sanciones por importe total de 920.000 euros a Telefónica Móviles España (Movistar) por tres infracciones calificadas como «muy graves» en la Ley de Defensa y Protección de los Consumi