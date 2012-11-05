Andalucía no ha anunciado ni una multa por fraudes a los consumidores en los seis primeros meses de Gobierno
FACUA sigue esperando que la Secretaría General de Consumo le informe sobre las sanciones aplicadas ante sus denuncias, después de que el Defensor del Pueblo reprobase la opacidad del Ejecutivo anterior.
FACUA.org
Andalucía-05/11/2012
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FACUA Andalucía critica que en los seis primeros meses de Gobierno en la Comunidad Autónoma, la Junta no ha anunciado ni una sola sanción por fraudes contra los consumidores.
Pese a que las irregularidades en sectores como las telecomunicaciones, la banca, las asegurad