Andalucía ordena investigar la contaminación cruzada de listeriosis mientras niega públicamente el riesgo
"Olviden la transmisión cruzada", dice el portavoz del gabinete técnico de la Junta, mientras el Ministerio advierte sobre la necesidad de extremar los cuidados para evitar el contagio de la bacteria.
FACUA.org
España-22/08/2019
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Bacteria de Listeria. | Imagen: Nathan Reading (Wikipedia).
FACUA-Consumidores en Acción lamenta que la Junta de Andalucía continúe en su escalada de falsedades y niegue públicamente la posibilidad de que exista riesgo de contagio de listeriosis a través de contaminación cruzada. Mientras, acaba de anunciar que va