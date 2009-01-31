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Andalucía y Madrid expedientan a las eléctricas por las irregularidades en la facturación denunciadas por FACUA

El Ministerio de Industria ya ha anunciado la apertura de una investigación por la CNE.

FACUA.org
España-31/01/2009
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La Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía han anunciado la apertura de expedientes informativos a las compañías eléctricas tras la denuncia presentada este miércoles por FACUA-Consumidores en Acción ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

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