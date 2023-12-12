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Noticias
Irregularidades en las facturas de la luz
Vivienda y suministros
Industria da marcha atrás en la norma que iba a obligar a las eléctricas a devolver las cantidades cobradas de más en enero y febrero
Vivienda y suministros
Industria aprueba una nueva norma para regular las estimaciones en el consumo eléctrico
Vivienda y suministros
El Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad corregir el sistema de lectura y facturación eléctrica
Vivienda y suministros
El 71% de los usuarios cree que la nueva factura mensual provoca un peor control sobre su consumo eléctrico
Vivienda y suministros
El Gobierno aragonés impone a Endesa la refacturación de oficio
Vivienda y suministros
La Generalitat catalana aprueba una resolución para la refacturación eléctrica de oficio
Vivienda y suministros
FACUA apremia a las comunidades autónomas a que impongan la devolución del dinero cobrado de más por las eléctricas
Vivienda y suministros
La CNE recomienda a las comunidades autónomas que impongan a las eléctricas la refacturación demandada por FACUA
Vivienda y suministros
Sevillana Endesa comenzará a devolver el lunes las cantidades cobradas de más a los usuarios en Andalucía
Vivienda y suministros
Canarias y Extremadura se suman a Andalucía y Baleares al imponer a las eléctricas la devolución de las cantidades facturadas irregularmente
Vivienda y suministros
FACUA replica a Sebastián que la factura mensual sólo está provocando perjuicios a los consumidores
Vivienda y suministros
La herramienta de FACUA para verificar las facturas eléctricas supera el medio millón de visitas
Vivienda y suministros
Las cantidades cobradas irregularmente por las eléctricas al conjunto de usuarios domésticos pueden rondar los 80 millones de euros
Vivienda y suministros
El 12% de los usuarios encuestados por FACUA han sufrido penalizaciones en sus recibos de la luz por supuestos excesos de consumo
Institucional
'FACUA' es el término que más ha aumentado sus búsquedas en Google en el último mes
Institucional
Las búsquedas del término 'FACUA' han crecido un 700% en el último mes
Vivienda y suministros
Baleares obliga a Gesa Endesa a refacturar a sus clientes ante las irregularidades denunciadas por FACUA
Vivienda y suministros
Baleares aprobará una resolución para obligar a Gesa Endesa a refacturar los consumos de 2008
Vivienda y suministros
El margen de error de las facturas en los kWh consumidos los meses en que las eléctricas no leen los contadores es de casi el 40%
Vivienda y suministros
Andalucía, primera Comunidad que impone la refacturación de la electricidad ante los cobros irregulares denunciados por FACUA
Vivienda y suministros
Millones de recibos de la luz de febrero también facturan irregularmente energía consumida a finales de 2008
Vivienda y suministros
Endesa está devolviendo menos dinero del debido a parte de los usuarios que reclaman por las irregularidades en las facturas
Vivienda y suministros
Más de 200.000 usuarios han accedido ya al simulador de FACUA para verificar las facturas de la luz
Vivienda y suministros
La Junta de Andalucía exigirá a Endesa la devolución de oficio a los usuarios afectados por los excesos de facturación
Vivienda y suministros
Más de 55.000 usuarios utilizaron el simulador de FACUA para verificar las facturas eléctricas el día de su lanzamiento
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