Android no protege el historial de puntos Wi-Fi visitados
Un atacante externo podría acceder a dicha información, pudiendo así trazar un mapa aproximado de las localizaciones visitadas por los usuarios.
FACUA.org
España-07/07/2014
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Un fallo en los sistemas de protección de Android dejaría al descubierto el listado de puntos Wi-Fi visitados, lo que podría comprometer la privacidad de los usuarios. Los hackers accederían así al historial y conocerían los lugares visitado