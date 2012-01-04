Ante el expediente sancionador de Competencia al oligopolio móvil, FACUA pide una respuesta a la altura de la gravedad de las irregularidades
Si impiden a los operadores virtuales dar precios más bajos, el Gobierno debe fijar una tarifa regulada como ha hecho Bruselas con las de 'roaming'.
FACUA.org
España-04/01/2012
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Ante el nuevo expediente sancionador abierto por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a Movistar, Vodafone y Orange, FACUA-Consumidores en Acción reclama una respuesta a la altura de la gravedad de las irregularidades.
El oligopolio móvil ha sido expedientado al hallarse «indic