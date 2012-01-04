Nuestras accionesEvitan precios más bajos de los operadores virtuales

Ante el expediente sancionador de Competencia al oligopolio móvil, FACUA pide una respuesta a la altura de la gravedad de las irregularidades

Si impiden a los operadores virtuales dar precios más bajos, el Gobierno debe fijar una tarifa regulada como ha hecho Bruselas con las de 'roaming'.

FACUA.org
España-04/01/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Ante el nuevo expediente sancionador abierto por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a Movistar, Vodafone y Orange, FACUA-Consumidores en Acción reclama una respuesta a la altura de la gravedad de las irregularidades.

El oligopolio móvil ha sido expedientado al hallarse «indic

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos