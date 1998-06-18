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Ante la denuncia de FACUA, la publicidad de Ballantine's no volverá a estar presente en los actos infantiles del Carnaval de Cádiz

La Federación resuelve la denuncia presentada en febrero por vulneración de la Ley de Drogas sin que Asuntos Sociales le haya dado todavía respuesta.

FACUA.org
Cádiz-18/06/1998
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La Fundación Gaditana del Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz ha reconocido el error cometido durante el último Certamen de Agrupaciones Carnavalescas y ha garantizado a la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) que la publicid

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