Ante la denuncia de FACUA, la publicidad de Ballantine's no volverá a estar presente en los actos infantiles del Carnaval de Cádiz
La Federación resuelve la denuncia presentada en febrero por vulneración de la Ley de Drogas sin que Asuntos Sociales le haya dado todavía respuesta.
FACUA.org
Cádiz-18/06/1998
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