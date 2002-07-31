Ante la suspensión de pagos de Opening y Aidea, FACUA recomienda a los alumnos que reclamen su dinero
La Federación aconseja a los afectados por el cierre de centros que acudan a las Asociaciones de FACUA en las ocho provincias andaluzas.
FACUA.org
España-31/07/2002
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Ante la suspensión de pagos anunciada por el grupo catalán CEAC de sus filiales Opening English School y Aidea, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) recomienda a los alumnos que se vean afectados por el cierre de los centros que