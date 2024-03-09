Abrir menú
FACUA
Noticias
Actúa
Te ayudamos
Conócenos
Contactar
Buscar
Unirme
Donación
Iniciar sesión
Gastos hipotecarios
Tarjetas revolving
Nuestra app
super.FACUA.org
gasolineras.FACUA.org
Noticias
Opening
Banca y seguros
La demanda de FACUA contra Opening y las financieras sigue a la espera de la decisión del Tribunal Supremo
Banca y seguros
La demanda de FACUA Andalucía contra Opening y las entidades financieras, pendiente de la decisión del Tribunal Supremo
Banca y seguros
Ante la sanción de 600.000 euros a Opening, FACUA Andalucía pide a Gobernación que actúe igual con los bancos y con Wall Street Institute
Banca y seguros
Las federaciones de consumidores andaluzas demandan celeridad en la vista sobre el recurso a la sentencia del 'caso Opening'
Banca y seguros
Las federaciones de consumidores andaluzas recurrirán el auto que revoca las medidas cautelares del 'caso Opening'
Banca y seguros
Santander Central Hispano comunica a más de un centenar de socios de FACUA que paraliza cautelarmente los créditos del 'caso Opening'
Banca y seguros
La jueza del 'caso Opening' advierte a las financieras de sanciones económicas si no cumplen la sentencia
Banca y seguros
Solicitada una multa de 360 euros mensuales para las financieras del 'caso Opening' por cada alumno al que sigan cobrando los créditos
Banca y seguros
Más del 95% de los 90.000 alumnos de Opening puede acogerse a la sentencia de Sevilla y dejar de pagar a las financieras
Banca y seguros
La sentencia del 'caso Opening', en FACUA.org
Banca y seguros
La sentencia del 'caso Opening' afecta a cerca de 90.000 alumnos de sus centros propios y franquiciados en toda España
Banca y seguros
Las financieras deberán devolver las cantidades cobradas a los alumnos de Opening desde julio de 2002
Banca y seguros
El juicio del 'caso Opening', visto para sentencia
Banca y seguros
Comienza el juicio del 'caso Opening'
Banca y seguros
FACUA llama al boicot contra Santander Central Hispano, BBVA y Banco Pastor por su prepotencia con los consumidores y la Justicia
Banca y seguros
FACUA recopila denuncias de toda España contra las financieras que siguen cobrando los créditos del 'caso Opening'
Banca y seguros
El juicio del 'caso Opening' se celebrará el 4 de abril
Banca y seguros
FACUA estudia emprender una campaña nacional de boicot contra las financieras que han incumplido las medidas cautelares del 'caso Opening'
Banca y seguros
La jueza del 'caso Opening' reitera a las financieras que la paralización cautelar del pago de los créditos afecta a toda España
Ocio y cultura
Afectados por el cierre de las academias Opening en Italia solicitan a FACUA su colaboración
Banca y seguros
FACUA recomienda a los afectados del 'caso Opening' que dejen de pagar los créditos de inmediato
Banca y seguros
FACUA muestra su gran satisfacción ante la paralización cautelar de los créditos del 'caso Opening'
Banca y seguros
El 31 de enero se celebrará en Sevilla el juicio contra Opening y las entidades financieras
Banca y seguros
FACUA sale a la calle para demandar la paralización de los créditos bancarios de Opening
Banca y seguros
FACUA, Al-Andalus y UCA-UCE interpondrán mañana una demanda contra Opening y las entidades financieras que concedieron los créditos a los afectados
Cargar más noticias
Noticias
Te ayudamos
Pregunta
Actúa
Conócenos