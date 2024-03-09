Opening

Banca y seguros
FACUA estudia emprender una campaña nacional de boicot contra las financieras que han incumplido las medidas cautelares del 'caso Opening'
Banca y seguros
La jueza del 'caso Opening' reitera a las financieras que la paralización cautelar del pago de los créditos afecta a toda España
Ocio y cultura
Afectados por el cierre de las academias Opening en Italia solicitan a FACUA su colaboración
Banca y seguros
FACUA recomienda a los afectados del 'caso Opening' que dejen de pagar los créditos de inmediato
Banca y seguros
FACUA muestra su gran satisfacción ante la paralización cautelar de los créditos del 'caso Opening'
Banca y seguros
El 31 de enero se celebrará en Sevilla el juicio contra Opening y las entidades financieras
Banca y seguros
FACUA sale a la calle para demandar la paralización de los créditos bancarios de Opening
Banca y seguros
FACUA, Al-Andalus y UCA-UCE interpondrán mañana una demanda contra Opening y las entidades financieras que concedieron los créditos a los afectados

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos