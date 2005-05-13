Ante las críticas, la organizadora de los conciertos de Bruce Springsteen devolverá el importe de las entradas si existe 'causa justificada'
FACUA advirtió que no puede impedirse la devolución de las localidades a los usuarios que no puedan asistir al concierto por causas de fuerza mayor.
FACUA.org
España-13/05/2005
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Después de que la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advirtiese que las medidas que estaba tomando la empresa organizadora de los conciertos de Bruce Springsteen en España para evitar la reventa ilegal vulneraban los derechos de los usuarios, Doctor Mu