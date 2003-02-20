Ante los cierres de Wall Street Institute en Dos Hermanas y Marbella, FACUA exige la devolución del dinero a los alumnos que lo reclamen
Pocos días después de la clausura de la franquicia de Marbella, en Málaga, se dispone a cerrar el segundo centro propio de Wall Street Institute en Sevilla.
FACUA.org
España-20/02/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Ante el inminente cierre de la academia Wall Street Institute en el municipio sevillano de Dos Hermanas, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) exige a la empresa la devolución del dinero y la paralización de los créditos b