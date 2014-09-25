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Apple retira la actualización del último sistema operativo para teléfonos tras las quejas de los usuarios

El iOS8, lanzado tan sólo hace dos días, presenta problemas de conexión a WiFi, entre otras dificultades y la actualización lanzada para arreglarlo impide incluso realizar llamadas telefónicas.

FACUA.org
Internacional-25/09/2014
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La empresa tecnológica Apple ha retirado la última actualización de su nuevo sistema operativo para teléfonos y tabletas, el iOS8, dados los problemas experimentados tras su uso por los clientes que ya lo han instalado en sus iPhones. Entre otros fallos, el sistema ope

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