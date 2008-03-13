Aprilia llama a revisión a los propietarios de su motocicleta Mana 850 por un defecto de fabricación
Puede impedir la desaceleración del vehículo, con el consiguiente riesgo de accidente de tráfico.
FACUA.org
España-13/03/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que un defecto de fabricación en motocicletas Aprilia del modelo Mana 850 puede impedir su desaceleración, con el consiguiente riesgo de accidente de tráfico, por lo que la marcha ha llamado a revisión a los usuarios.