Aprobado por la UE un etiquetado voluntario para distringuir el vino rosado tradicional del de mezcla
Un Estado miembro podrá hacer obligatoria la referencia al vino 'tradicional' o por 'coupage', pero sólo para aquellos producidos en su territorio.
FACUA.org
Europa-25/03/2009
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Los Veintisiete dieron el martes su visto bueno a la implantación de un etiquetado de carácter voluntario para distinguir el vino rosado elaborado con técnicas tradicionales de aquel obtenido a partir de la mezcla de vino tinto y blanco, una práctica conocida como c