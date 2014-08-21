Nuestras accionesFACUA lo ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos

Aqualia deja de enviar cartas en las que pedía permiso irregularmente para la cesión de datos en Jaén

La empresa gestora de agua y sus filiales del grupo FCC utiliza este método en diversas localidades para lograr el consentimiento de sus clientes y poder ceder sus datos para otros usos. La interrupción se ha producido a instancias del Ayuntamiento.

FACUA.org
Jaén-21/08/2014
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Aqualia, empresa gestora del agua en diversos municipios que pertenece al grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), ha paralizado en Jaén el envío de cartas a sus clientes en las que les instaba a ceder sus datos personales a terceros vulnerando la ley de Protección

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