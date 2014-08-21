Aqualia deja de enviar cartas en las que pedía permiso irregularmente para la cesión de datos en Jaén
La empresa gestora de agua y sus filiales del grupo FCC utiliza este método en diversas localidades para lograr el consentimiento de sus clientes y poder ceder sus datos para otros usos. La interrupción se ha producido a instancias del Ayuntamiento.
FACUA.org
Jaén-21/08/2014
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Aqualia, empresa gestora del agua en diversos municipios que pertenece al grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), ha paralizado en Jaén el envío de cartas a sus clientes en las que les instaba a ceder sus datos personales a terceros vulnerando la ley de Protección