Aumenta a 28 el número de muertes en EEUU causadas por melones contaminados por la bacteria listeria
Un total de 133 personas de 26 estados del país han resultado infectadas. Aunque las autoridades sanitarias han dicho que es demasiado pronto para declarar el fin del brote, el número de casos está descendiendo.
FACUA.org
América-27/10/2011
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El número de muertes causadas en Estados Unidos por melones contaminados por la bacteria Listeria monocytogenes ha aumentado a 28, según informó este martes el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Según los datos del