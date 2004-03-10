Auna, Gas Natural, Mundo Mágico, el Instituto del Taxi de Sevilla y la Comisión de Precios de Andalucía, protagonistas de los premios negativos de FACUA Sevilla
La Asociación ha conmemorado el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores demandando a los futuros gobiernos central y autonómico un mayor apoyo a la vertebración de la sociedad civil en las asociaciones de consumidores.
FACUA.org
Sevilla-10/03/2004
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha entregado sus X premios anuales a las empresas e instituciones que se han caracterizado por sus actuaciones, positivas o negativas, en relación a los derechos de los consumidores.
En este acto conmemorativo del D&i