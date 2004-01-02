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Auna sube hasta un 35% las cuotas mensuales de sus servicios de Internet y hace creer a sus antiguos clientes que pagarán menos que los nuevos

FACUA denuncia que la empresa perjudica con la subida a los clientes que optaron por no pagar el alquiler del cable-modem comprando su propio equipo.

FACUA.org
España-02/01/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que Auna ha subido el 1 de enero hasta un 35% las cuotas mensuales de sus servicios de Internet de banda ancha por cable y ha hecho creer a sus antiguos clientes que pagarán menos que los nuevos.

«Por haber cont

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