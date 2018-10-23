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Autopistas del Atlántico deberá pagar la asistencia médica de un conductor accidentado por una placa de hielo en la calzada

El juez ha estimado la demanda al considerar que la causa del siniestro fue la existencia de hielo y que la empresa "no adoptó todas las medidas posibles para desestimar el accidente".

FACUA.org
Galicia-23/10/2018
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El Juzgado de Primera instancia número 3 de Betanzos ha condenado a la empresa Autopistas del Atlántico a abonar 334.500 euros a la Mutua Gallega por los gastos que le ocasionó la atención sanitaria prestada a un conductor que sufrió graves lesiones, en diciembr

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