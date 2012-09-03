Avalancha de consultas en FACUA por el cobro del nuevo IVA en recibos con consumos de julio y agosto
Si la fecha habitual del pago está en los primeros días del mes no hay ilegalidad, ya que la normativa establece que se aplica el IVA vigente cuando se abonan estos servicios.
FACUA.org
España-03/09/2012
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