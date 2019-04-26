AXA tarda casi 5 años en abonar 2.900 euros a una socia de FACUA Sevilla por la reparación de humedades
La compañía se limitó inicialmente a enviar un técnico para valorar los daños pero sin ofrecer una solución a la usuaria, que tuvo que asumir el coste de las reparaciones.
FACUA.org
Sevilla-26/04/2019
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Sede de AXA en Madrid. | Imagen: axa.es
AXA Seguros ha tardado casi cinco años en abonar a una usuaria 2.929 euros por la reparación de unas humedades en su vivienda que tuvo que costear de su bolsillo ante la inacción de la compañía, que se limitó a enviar un técnico para valorar los da