Baleares abre un expediente informativo a Gesa Endesa
Andalucía, Madrid y Extremadura también han anunciado investigaciones tras las denuncias por irregularidades en la facturación.
FACUA.org
Baleares-03/02/2009
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La Dirección General de Consumo del Govern de Baleares ha abierto un expediente a la compañía Gesa Endesa para requerirle la información necesaria para comprobar que ha facturado de forma correcta el consumo de los meses de diciembre de 2008 y de enero de 2009.