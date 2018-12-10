Baleares sanciona con 448.000 euros a Iberia por aplicar una cláusula que cancela los vuelos de usuarios
Mediante la condición "no show", la compañía anula automáticamente los trayectos incluidos en un billete si el usuario no utiliza el de ida o enlace.
Europa Press
Baleares-10/12/2018
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La Dirección General de Consumo de Baleares ha sancionado a Iberia con 448.000 euros, la cifra más elevada que ha impuesto este organismo, por aplicar la cláusula no show, por la que si el pasajero no utiliza el trayecto de ida o de enlace, la