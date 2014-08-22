Más noticiasEs la más alta aceptada por un banco de EEUU

Bank of America pagará una multa récord de más de 12.500 millones por las hipotecas 'basura'

La penalización implica una compensación a los consumidores afectados, la condonación de parte de la deuda en determinados casos, inversiones en sus vecindarios y apoyos a las comunidades en riesgo de deterioro.

Europa Press
Internacional-22/08/2014
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Bank of America ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE UU, otras agencias federales y seis Gobiernos estatales para zanjar mediante el pago de una multa de 16.650 millones de dólares (12.525 millones de euros), el expediente abierto por la comercialización de

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