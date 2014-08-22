Bank of America pagará una multa récord de más de 12.500 millones por las hipotecas 'basura'
La penalización implica una compensación a los consumidores afectados, la condonación de parte de la deuda en determinados casos, inversiones en sus vecindarios y apoyos a las comunidades en riesgo de deterioro.
Europa Press
Internacional-22/08/2014
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Bank of America ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE UU, otras agencias federales y seis Gobiernos estatales para zanjar mediante el pago de una multa de 16.650 millones de dólares (12.525 millones de euros), el expediente abierto por la comercialización de