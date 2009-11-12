BBVA, denunciada en Perú al cobrar una comisión por contar los billetes que ingresan los usuarios
Los organismos competentes emprenden actuaciones al confirmar la ilegalidad de la práctica.
FACUA.org
América-12/11/2009
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FACUA-Consumidores en Acción informa que la filial peruana del BBVA ha sido denunciada al cobrar una comisión por contar los billetes que ingresan los usuarios en sus cuentas.
El banco cobra una comisión por cada billete que el usuario entrega en ventanilla a partir d