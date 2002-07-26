BBVA Finanzia exige a una usuaria el pago de 1.800 euros basándose en un crédito con datos falsos
El supuesto crédito fue solicitado a través de Opening English School para la financiación de un curso de inglés.
FACUA.org
España-26/07/2002
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BBVA Finanzia amenaza a una usuaria sevillana con llevarla a los tribunales si no abona en cuarenta y ocho horas una deuda de 1.797 euros supuestamente contraída tras solicitar hace dos años un crédito a través de Opening English School para financiar un curso de ingl&