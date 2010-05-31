BBVA, Santander y Caja Madrid, condenadas a devolver a veinte usuarios los préstamos de Mundo Mágico
Al tratarse de créditos vinculados, las financieras tienen que asumir la nulidad de los contratos de la empresa de vacaciones, que paralizó su actividad en 2003 dejando colgados a miles de usuarios.
FACUA.org
España-31/05/2010
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Casi siete años después del cierre de la empresa de vacaciones Mundo Mágico Tours, una sentencia ha condenado a BBVA, Santander y Caja Madrid a devolver a veinte socios de FACUA-Consumidores en Acción el importe de los préstamos que pagaron para financiar unos s