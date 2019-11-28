Black Friday: Más del 80% de consumidores cree que la gran mayoría de comercios ofertan falsos descuentos
Los cinco sondeos realizados por FACUA desde 2015 arrojan resultados similares.
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España-28/11/2019
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Más del 80% de los consumidores cree que la gran mayoría de comercios ofertan falsos descuentos en muchos productos. Los cinco sondeos realizados por FACUA-Consumidores en Acción entre 2015 y 2019 arrojan resultados similares. Un año más, la asociaci&oacu