BMW revisará 1,6 millones de unidades del Serie 3, 100.000 en España, por un fallo del airbag
Esta campaña es una extensión de la revisión lanzada el año pasado, con motivo de la declaración del proveedor de que había estado produciendo durante un tiempo generadores de gas para airbags con potenciales defectos.
FACUA.org
Internacional-17/07/2014
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El fabricante alemán de automóviles BMW ha llamado a revisión 1,6 millones de unidades de su modelo Serie 3 en todo el mundo, con motivo de un defecto en los airbag del pasajero, según informó la empresa en un comunicado.
Fuentes de BMW España e