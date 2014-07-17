Más noticiasLas unidades fueron fabricadas entre mayo de 1999 y agosto de 2006.

BMW revisará 1,6 millones de unidades del Serie 3, 100.000 en España, por un fallo del airbag

Esta campaña es una extensión de la revisión lanzada el año pasado, con motivo de la declaración del proveedor de que había estado produciendo durante un tiempo generadores de gas para airbags con potenciales defectos.

FACUA.org
Internacional-17/07/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El fabricante alemán de automóviles BMW ha llamado a revisión 1,6 millones de unidades de su modelo Serie 3 en todo el mundo, con motivo de un defecto en los airbag del pasajero, según informó la empresa en un comunicado.

Fuentes de BMW España e

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos