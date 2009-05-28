Bodegas Torres retira el vino San Valentín añada 2005 de modo cautelar
La compañía ha tomado esta medida tras ser informada por las autoridades noruegas de que un ciudadano ha enfermado tras la ingesta del producto.
FACUA.org
Europa-28/05/2009
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Bodegas Miguel Torres ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias españolas y noruegas la información requerida sobre el Vino San Valentín añada 2005 y lo ha retirado del mercado, según ha explicado la empresa en un comunicado.
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