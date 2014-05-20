Bruselas acusa a Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan de manipular el Euríbor
Si se confirma, este comportamiento supondría una vulneración de los Tratados, que prohíben las prácticas comerciales que restringen la competencia.
FACUA.org
Europa-20/05/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Europea ha enviado este martes un pliego de cargos a los bancos Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan en el que les acusa formalmente de vulnerar las reglas de competencia de la UE por participar en un cártel para influir en los precios de productos derivados de tipos