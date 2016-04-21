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Bruselas acusa a Google de abuso de posición dominante por favorecer la instalación de Android

La compañía impone a los fabricantes una pre instalación de la aplicación Google Search y del navegador Google Chrome, y requiere que la primera se use por defecto.

Europa Press
Europa-21/04/2016
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La Comisión Europea ha acusado este miércoles a Google de desarrollar una estrategia para «preservar y fortalecer» su posición dominante al favorecer la instalación de Android y sus aplicaciones a fabricantes de dispositivos móviles, de forma que se res

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