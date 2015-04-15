Bruselas acusa a Google de abuso de posición dominante y lanza una nueva investigación sobre Android
La compañía dispone ahora de un plazo de diez semanas para presentar alegaciones y solicitar una audiencia de defensa.
Europa Press
Europa-15/04/2015
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La Comisión Europea ha enviado este miércoles un pliego de cargos al gigante estadounidense de Internet Google en el que le acusa formalmente de abuso de posición dominante por favorecer de forma sistemática a su servicio de comparación de precios (Google Sh