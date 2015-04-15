Más noticias

Bruselas acusa a Google de abuso de posición dominante y lanza una nueva investigación sobre Android

La compañía dispone ahora de un plazo de diez semanas para presentar alegaciones y solicitar una audiencia de defensa.

Europa Press
Europa-15/04/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Europea ha enviado este miércoles un pliego de cargos al gigante estadounidense de Internet Google en el que le acusa formalmente de abuso de posición dominante por favorecer de forma sistemática a su servicio de comparación de precios (Google Sh

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos