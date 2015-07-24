Bruselas acusa a seis estudios de cine estadounidenses de abuso de posición dominante
Disney, NBC Universal, Paramount Pictures, Sony, Twentieth Century Fox y Warner Bros y el operador de televisión de pago británica británica Sky impiden el acceso de los consumidores europeos a los contenidos ofrecidos en Reino Unido e Irlanda.
Europa Press
Europa-24/07/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión apunta a que los acuerdos eliminan la competencia transfronteriza entre cadenas de pago, lo que mina el mercado interior. | Imagen: flickr.com/wesley_lelieveld (CC BY-NC-ND 2.0)
La Comisión Europea ha enviado este jueves un pliego de cargos a seis grandes estudios cinematográficos estadounidenses -Disney, NBC Universal, Paramount Pictures, Sony, Twentieth Century Fox y Warner Bros- así como al operador de televisión de pago británico Sk