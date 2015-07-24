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Bruselas acusa a seis estudios de cine estadounidenses de abuso de posición dominante

Disney, NBC Universal, Paramount Pictures, Sony, Twentieth Century Fox y Warner Bros y el operador de televisión de pago británica británica Sky impiden el acceso de los consumidores europeos a los contenidos ofrecidos en Reino Unido e Irlanda.

Europa Press
Europa-24/07/2015
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La Comisión Europea ha enviado este jueves un pliego de cargos a seis grandes estudios cinematográficos estadounidenses -Disney, NBC Universal, Paramount Pictures, Sony, Twentieth Century Fox y Warner Bros- así como al operador de televisión de pago británico Sk

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