Más noticiasDeberán cumplir "estrictos requisitos"

Bruselas adopta criterios de etiquetado ecológico para ordenadores, muebles y calzado

Ecolabel es una etiqueta voluntaria de la Unión Europea que ayuda a identificar productos y servicios que tienen un impacto medioambiental reducido en su ciclo de vida.

Europa Press
Europa-19/08/2016
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La Comisión Europea ha adoptado nuevos criterios ecológicos para ordenadores y tablets, muebles y calzado, según ha informado en un comunicado, en el que ha señalado que aquellos fabricantes de estos productos que deseen incluir la etiqueta Ecolabel deberán cump

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