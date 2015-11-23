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Bruselas amplía hasta final de año el plazo de Volkswagen para aclarar el caso del CO2

La CE había dado diez días a la compañía para que diese los detalles sobre los 800.000 vehículos afectados por una nueva irregularidad en las emisiones de sus coches, en este caso de dióxido de carbono.

FACUA.org / Europa Press
Europa-23/11/2015
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La Comisión Europea ha ampliado hasta finales de diciembre el plazo que había otorgado a Volkswagen para aclarar qué modelos y cuántos vehículos están afectados por las irregularidades en

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