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Bruselas anuncia un plan para impulsar los servicios públicos 'online'

Se busca aumentar el uso de la administración electrónica por los ciudadanos hasta un 50% y por las empresas hasta un 80% para 2015.

FACUA.org
Europa-16/12/2010
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La Comisión Europea ha presentado un nuevo plan de acción sobre administración electrónica que pretende ampliar y mejorar los servicios que los Estados miembros ofrecen a través de Internet y fomentar el uso de estas prestaciones por parte de las empresas y los

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