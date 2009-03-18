Bruselas aprueba un reglamento para eliminar progresivamente las bombillas incandescentes
Se calcula que con esta medida cada hogar ahorrará entre 25 y 50 euros al año en su factura de electricidad.
FACUA.org
Europa-18/03/2009
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La Comisión Europea aprobó el miércoles definitivamente un reglamento que obligará a eliminar progresivamente las bombillas incandescentes entre 2009 y 2012 y sustituirlas por otras que consuman menos energía. Se calcula que con esta medida cada hogar ahorrar&aa