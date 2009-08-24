Bruselas da un "último aviso" para que los coches cuenten con un sistema de llamada automática al 112
El 'eCall' permitiría reducir a la mitad el tiempo de reacción en caso de accidente, lo que se traduciría en unas 2.500 muertes menos al año en las carreteras.
FACUA.org
Europa-24/08/2009
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La Comisión Europea lanzó el pasado viernes un «último aviso» a los Estados miembros para que introduzcan antes de finales de año el sistema de llamada de emergencia eCall, para que todos los coches de la UE tengan este dispositivo que marca automá