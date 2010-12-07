Bruselas estudia introducir un número de teléfono único para las empresas operativo en todos los Estados miembros
Se busca facilitar la oferta de servicios transfronterizos y de atención al cliente.
FACUA.org
Europa-07/12/2010
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La Comisión Europea estudia la posibilidad de introducir un número único para las empresas que esté operativo en todos los Estados miembros como forma de consolidar el mercado único europeo y, muy especialmente, facilitar a las empresas ofrecer servicios transfr