Bruselas expedienta a Italia por no hacer cumplir la directiva que limita la emisión de publicidad en televisión
Es el segundo país, tras España, contra el que inicia un procedimiento de infracción por estos motivos.
FACUA.org
Europa-11/12/2007
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La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra Italia por no hacer cumplir varias disposiciones de la directiva de Televisión Sin Fronteras por lo que respecta a la limitación de la publicidad en televisión.
Bruselas ha enviado a R