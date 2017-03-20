Bruselas impone de nuevo la multa de 776 millones a once aerolíneas anulada por la justicia europea
Las empresas sancionadas son Air Canada, Air France-KLM, British Airways, Cargolux, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, Marinair, Qantas, SAS y Singapur Airlines, por pactar precios.
Europa Press
Europa-20/03/2017
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La Comisión Europea ha impuesto de nuevo la multa de 776 millones a once compañías aéreas por pactar precios que había sido anulada por el Tribual General de la Unión Europea (TUE) por motivos de procedimiento.
En concreto, las empresas multadas so