Bruselas impone una multa de 648 millones a cinco fabricantes de pantallas LCD por pactar precios
Entre octubre de 2001 y febrero de 2006 las empresas se pusieron de acuerdo sobre los precios e intercambiaron información sobre proyectos de producción futuros.
FACUA.org
España-09/12/2010
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La Comisión Europea ha impuesto este miércoles una multa de 648 millones de euros a cinco fabricantes de pantallas de cristal líquido (LCD) para televisores y ordenadores -la firma coreana LG Display y las taiwanesas AU Optronics, Chimei InnoLux Corporation, Chunghwa Pictures