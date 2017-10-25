Bruselas inspecciona a Volkswagen y Daimler en Alemania por presuntas prácticas anticompetitivas
La Comisión Europea analiza el posible incumplimiento por parte de ambos fabricantes de vehículos de las normas europeas que prohíben los cárteles, y por prácticas empresariales "restrictivas".
Europa Press
Europa-25/10/2017
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La Comisión Europea ha llevado a cabo inspecciones en las instalaciones de varios fabricantes de automóviles en Alemania bajo la sospecha de que han desarrollado prácticas anticompetitivas prohibidas por la legislación europea.
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