Bruselas investiga a Samsung y Apple por sus acusaciones de vulneración de patentes
La Comisión Europea comprueba una posible violación de normas antimonopolio de la Unión Europea por medio de su disputa legal mundial.
FACUA.org
Europa-07/11/2011
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La Comisión Europea ha confirmado que va a investigar si Samsung Electronics y Apple han violado normas antimonopolio de la Unión Europea con sus acusaciones de infracción de patentes en su disputa legal mundial.
Desde abril, las dos compañías tecnol&oacu