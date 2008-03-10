Bruselas lanza una investigación sobre la ley estadounidense del juego en Internet
Considera que discrimina indebidamente a las empresas comunitarias prohibiéndoles prestar sus servicios.
FACUA.org
Europa-10/03/2008
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La Comisión Europea lanzó hoy una investigación sobre la legislación de EEUU sobre el juego en Internet al considerar que discrimina indebidamente a las empresas comunitarias porque les prohíbe prestar este tipo de servicios que sí están autorizado