Bruselas multa con 110 millones a Facebook por mentir en la compra de WhatsApp
La compañía aseguró que no podía ligar los datos de los usuarios de ambas redes a pesar de que ya contaba con los avances técnicos necesarios para vincularlos.
FACUA.org / Europa Press
Europa-18/05/2017
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La Comisión Europea ha impuesto este jueves una multa de 110 millones de euros a Facebook por haber proporcionado datos «incorrectos o engañosos» sobre la compra de la empresa de mensajería instantánea WhatsApp, una operación a la que Bruselas dio su vist