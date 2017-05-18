Más noticiasLa sanción podría haber alcanzado el doble

Bruselas multa con 110 millones a Facebook por mentir en la compra de WhatsApp

La compañía aseguró que no podía ligar los datos de los usuarios de ambas redes a pesar de que ya contaba con los avances técnicos necesarios para vincularlos.

FACUA.org / Europa Press
Europa-18/05/2017
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La Comisión Europea ha impuesto este jueves una multa de 110 millones de euros a Facebook por haber proporcionado datos «incorrectos o engañosos» sobre la compra de la empresa de mensajería instantánea WhatsApp, una operación a la que Bruselas dio su vist

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