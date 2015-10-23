Bruselas multa con 116 millones a Toshiba, LG y Sony por cartel en sector de lectores de CD y DVD
Estos acuerdos permitieron pactar sus estrategias para competir en el concurso y repartirse las concesiones.
Europa Press
España-23/10/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
"Las empresas eran conscientes de que su comportamiento era ilícito e intentaron disimular sus contactos", aseguran fuentes comunitarias.
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles una multa de 116 millones de euros a varias empresas, entre ellas Toshiba, LG y Sony, por formar un cartel en el sector de los lectores de disco óptico con los que se leen o graban datos en CD, DVD y Blu-r