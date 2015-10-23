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Bruselas multa con 116 millones a Toshiba, LG y Sony por cartel en sector de lectores de CD y DVD

Estos acuerdos permitieron pactar sus estrategias para competir en el concurso y repartirse las concesiones.

Europa Press
España-23/10/2015
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La Comisión Europea ha anunciado este miércoles una multa de 116 millones de euros a varias empresas, entre ellas Toshiba, LG y Sony, por formar un cartel en el sector de los lectores de disco óptico con los que se leen o graban datos en CD, DVD y Blu-r

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